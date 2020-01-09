Посольство рекомендует россиянам избегать места протестов в Сухуме

Ранее сообщилось, что Совбез Абхазии собирается обсудить беспорядки в Сухуме.

После того, как 9 января активисты пытались прорваться в здание президентской администрации, было заявлено, что происходящие протесты оппозиции - попытка госпереворота. Вооруженные силы в происходящих в стране событиях не участвуют.

Сообщается о нескольких пострадавших, которые увезли врачи "скорой".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Абхазии требуют пересмотра итогов президентских выборов.