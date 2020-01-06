Социалисты Венесуэлы не дали оппозиции войти в парламент в ходе выборов

Социалистическое правительство Венесуэлы установило нового главу Конгресса в воскресенье после того, как вооруженные войска оттеснили оппозиционнеров от входа в парламент.

Войска с омоновскими щитами заблокировали вход в парламент лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. В какой-то момент его стянули с железных ограждений комплекса после того, как он попытался протиснуться мимо сил безопасности.

Блокада позволила правящей Социалистической партии передать пост главы Конгресса законодателю Луису Парре, который был недавно исключен из оппозиционной партии из-за обвинений в коррупции.

Действия правительства президента Николаса Мадуро встретили осуждение Соединенных Штатов, Европейского Союза и десятка латиноамериканских стран.

Оппозиция в то же время самостоятельно переизбрала Гуайдо на заседании в редакции одной из газет, сообщает "Правда.Ру".