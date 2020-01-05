Оппозиция Венесуэлы настаивает на переизбрании Гуайдо

Конгресс Венесуэлы будет голосовать за новое руководство в воскресенье. Оппозиция надеется переизбрать Хуана Гуайдо, который был признан более чем 50 странами в качестве законного президента страны.

Гуайдо, столкнувшись с сильным давлением со стороны правительства президента Николаса Мадуро, обвинил правящую Социалистическую партию в том, что она предлагает законодателям чемоданы наличных денег, чтобы проголосовать против его второго срока на посту главы Национального Собрания.

Победа Гуайдо позволила бы оппозиции продолжить давление за выход Мадуро, которого поддерживают лишь немногие иностранные государства.

"Те, кто продал душу за несколько долларов, позвольте мне сказать, что вы были обмануты", — написал оппозиционный законодатель Сталин Гонсалес в "твиттере".

Полиция и войска Национальной гвардии в воскресенье утром окружили конгресс, создав необычный кордон безопасности и ограничив доступ прессы к законодательному дворцу.

Оппозиция говорит, что около 30 оппозиционных законодателей находятся в изгнании или скрываются из-за судебных разбирательств, большинство из которых связаны с неудавшимся военным восстанием против правительства Мадуро в апреле.