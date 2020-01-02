Иранский командующий военно-морских сил контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил о том, что США предприняли попытку сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Как сообщает высокопоставленный военный, во время учений, которые проходили в Индийском океане, американцы и их союзники провели экстренное заседание, посвященное разработке действий по срыву маневров.
Однако благодаря верной тактике участников ирано-российско-китайских учений, американцы не смогли осуществить свой план.
При этом Ханзади отметил, что Тегеран намерен провести еще одно военно-морское учение с Россией и Китаем.
Напомним, совместные четырехдневные военно-морские учения трех стран под названием «Пояс морской безопасности» прошли в конце декабря в регионе Персидского залива.
Иранские лидеры намерены и дальше защать свои интересы в регионе и противостоять угрозам республике, опираясь на поддержку дружественных государств - России и Китая.
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