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В Иране заподозрили США в попытке сорвать совместные с РФ учения

Мир

Иранский командующий военно-морских сил контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил о том, что США предприняли попытку сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.

Как сообщает высокопоставленный военный, во время учений, которые проходили в Индийском океане, американцы и их союзники провели экстренное заседание, посвященное разработке действий по срыву маневров.

Однако благодаря верной тактике участников ирано-российско-китайских учений, американцы не смогли осуществить свой план.

Пояс морской безопасности защитит международные морские пути

При этом Ханзади отметил, что Тегеран намерен провести еще одно военно-морское учение с Россией и Китаем.

Напомним, совместные четырехдневные военно-морские учения трех стран под названием «Пояс морской безопасности» прошли в конце декабря в регионе Персидского залива.

Иранские лидеры намерены и дальше защать свои интересы в регионе и противостоять угрозам республике, опираясь на поддержку дружественных государств - России и Китая.

 

Темы план сша хосейн ханзади попытка сорвать учения учения в индийском океане
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