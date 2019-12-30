Героиней новогоднего выпуска Profiles in History стала супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл.
"Как кошка или, возможно, персонаж видеоигры Nintendo, Меган Маркл прожила много жизней", — пишет издание.
До того, как она стала герцогиней Сассекской, Маркл сыграла много ролей. Ее реквизит из американской юридической драмы "Иски" — портфель, который она, помимо фильма, "носила" на игровом шоу "Сделка или нет сделки", выставлен на аукцион.
"Он обойдется вам где-то между $5,000 и $ 8,000, чтобы быть точным", —
— пишет Profiles in History, журнал, который позиционирует себя как " крупнейший в мире аукционист оригинальных голливудских сувениров".
"Портфель Маркл занимает место №783 в списке, зажатое прямо между статуей робота "Метрополис" и декоративным созвездием из "теории Большого Взрыва".
Описание лота, который некогда носила герцогиня Сакская, по-британски лаконичен:
"Портфель в прекрасном состоянии. Сейчас это уже исторический артефакт. Не у всех будет возможность встретиться с королевской семьей, но у кого-то будет возможность обладать вещью члена королевской семьи".
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