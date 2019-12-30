В Канаде продают "культовый артефакт из голливудских дней Меган Маркл"

Героиней новогоднего выпуска Profiles in History стала супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл.

"Как кошка или, возможно, персонаж видеоигры Nintendo, Меган Маркл прожила много жизней", — пишет издание.

До того, как она стала герцогиней Сассекской, Маркл сыграла много ролей. Ее реквизит из американской юридической драмы "Иски" — портфель, который она, помимо фильма, "носила" на игровом шоу "Сделка или нет сделки", выставлен на аукцион.

"Он обойдется вам где-то между $5,000 и $ 8,000, чтобы быть точным", —

— пишет Profiles in History, журнал, который позиционирует себя как " крупнейший в мире аукционист оригинальных голливудских сувениров".

"Портфель Маркл занимает место №783 в списке, зажатое прямо между статуей робота "Метрополис" и декоративным созвездием из "теории Большого Взрыва".

Описание лота, который некогда носила герцогиня Сакская, по-британски лаконичен: