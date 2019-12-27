Россия опередила США в создании гиперзвукового оружия

РФ ввела в эксплуатацию свои первые гиперзвуковые ядерные ракеты "Авангард", что продемонстрировало значительное превосходство ее боевых возможностей перед Соединенными Штатами.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал это событие "знаковым для страны и вооруженных сил".

"Авангард" — это высокоманевренная ракета, которая в ходе испытаний развивала скорость, превышающую скорость звука в 27 раз — что означает примерно 33 000 километров в час.

Американцы теперь пытаются нас догнать

Владимир Путин заявил, что Россия единственная страна, которая разработала гиперзвуковое оружие, "не говоря уже о гиперзвуковом оружии межконтинентальной дальности".

Президент отметил, что теперь Россия оказалась впереди Америки в плане развития вооружений.

"Сейчас у нас сложилась уникальная в современной истории ситуация, когда они, американцы пытаются нас догнать", — сказал Владимир Путин.

В августе министр обороны США Марк Эспер признал, что" вероятно, это вопрос нескольких лет", прежде чем Вашингтон сможет разработать гиперзвуковое оружие.