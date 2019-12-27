Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Россия опередила США в создании гиперзвукового оружия

Мир

РФ ввела в эксплуатацию свои первые гиперзвуковые ядерные ракеты "Авангард", что продемонстрировало значительное превосходство ее боевых возможностей перед Соединенными Штатами.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал это событие "знаковым для страны и вооруженных сил".

"Авангард" — это высокоманевренная ракета, которая в ходе испытаний развивала скорость, превышающую скорость звука в 27 раз — что означает примерно 33 000 километров в час.

Американцы теперь пытаются нас догнать

Владимир Путин заявил, что Россия единственная страна, которая разработала гиперзвуковое оружие, "не говоря уже о гиперзвуковом оружии межконтинентальной дальности".

Президент отметил, что теперь Россия оказалась впереди Америки в плане развития вооружений.

"Сейчас у нас сложилась уникальная в современной истории ситуация, когда они, американцы пытаются нас догнать", — сказал Владимир Путин.

В августе министр обороны США Марк Эспер признал, что" вероятно, это вопрос нескольких лет", прежде чем Вашингтон сможет разработать гиперзвуковое оружие.

Темы россия ракеты авангард гиперзвуковое оружие
Актуальная аналитика
Акушерство и гинекология
Может ли мама до беременности предсказать пол ребенка
Новости спорта
История развития допинг-контроля за Россией
Полезно знать
Историк прокомментировал слова мэра Херсона о "болотах Московии"
Новости Все >
В аэропорту Шереметьево планируется открытие нового терминала
Госдеп поставил условие подрядчикам "Северного потока-2"
Россия опередила США в создании гиперзвукового оружия
В Петербурге в подвале дома почти месяц пролежал труп
В Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов
Трамп не собирается закрывать тюрьму в Гуантанамо
Диетолог рассказала, какими полезными свойствами обладает колбаса
Президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Запуск "Северного потока-2" откладывается на год
Последние материалы
В аэропорту Шереметьево планируется открытие нового терминала
Госдеп поставил условие подрядчикам "Северного потока-2"
Может ли мама до беременности предсказать пол ребенка
Россия опередила США в создании гиперзвукового оружия
В Петербурге в подвале дома почти месяц пролежал труп
В Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов
Трамп не собирается закрывать тюрьму в Гуантанамо
Диетолог рассказала, какими полезными свойствами обладает колбаса
Президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Популярное
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»

Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.

Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Криминал
СМИ обнародовали последний звонок стрелка с Лубянки
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Новости Грозного
Рамзан Кадыров резко высказался о законе против насилия в семье
Соломон Соловьев Гадкие утята Вселенной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Запуск "Северного потока-2" откладывается на год
Глава РУСАДА Ганус отправил в WADA письмо об апелляции
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Лавров: Россия не желает возвращаться в "Большую восьмерку"
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Британский посол описал Россию в трех словах
Британский посол описал Россию в трех словах
Британский посол описал Россию в трех словах
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Сторонники Зеленского и Порошенко устроили скандал из-за Крыма
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Запуск "Северного потока-2" откладывается на год
Афган: в чем правда, брат?
Контрсанкций не будет. Россия не имеет рычагов влияния на США
Открытое письмо Константину Затулину
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Как не пропустить приближение инсульта?
В Раде поняли, почему Крым присоединился к России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ