Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил поправки к закону "О рынке электрической энергии".
Согласно новой редакции, в Незалежной теперь законодательно запрещается импортировать электричество из России. И, соответственно, заключать любые двусторонние договоры об этом.
Сообщение опубликовано на сайте президента Украины.
"Законом установлен запрет на поставки и продажу электроэнергии, импортируемой из по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке", —
— написано в тексте.
Однако, как отмечается все в том же сообщении, правительство оставляет за собой право отменить данный запрет "во избежание чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины".
Напомним, что поводом для внесения данных поправок в закон стали "забастовки", организованные на Приднестровской и Бурштынской ТЭС в ноябре. Тогда принадлежащие компании ДТЭК станции "требовали прекратить закупки электричества" не только из России, но и из Белоруссии.
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