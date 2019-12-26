Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил поправки к закону "О рынке электрической энергии".

Согласно новой редакции, в Незалежной теперь законодательно запрещается импортировать электричество из России. И, соответственно, заключать любые двусторонние договоры об этом.

Сообщение опубликовано на сайте президента Украины.

"Законом установлен запрет на поставки и продажу электроэнергии, импортируемой из по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке", —

— написано в тексте.

Однако, как отмечается все в том же сообщении, правительство оставляет за собой право отменить данный запрет "во избежание чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины".

Напомним, что поводом для внесения данных поправок в закон стали "забастовки", организованные на Приднестровской и Бурштынской ТЭС в ноябре. Тогда принадлежащие компании ДТЭК станции "требовали прекратить закупки электричества" не только из России, но и из Белоруссии.