Нотр-Дам не провел рождественскую мессу впервые за 200 лет

В том году французы не смогли присутствовать на рождественской мессе в соборе Парижской Богоматери - приход впервые за 200 лет не проводил торжественное богослужение в главном храме Франции.

Священнослужители провели мессу по случаю католического Рождества в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа, которая находится неподалеку.

Древнему символу французской столицы, Нотр-Дам-де-Пари, уже 885 лет. Все годы со времен Наполеона кафедральный собор архиепархии Парижа неизменно был местом главной рождественской мессы Франции.

Нотр-Дам в ожидании пожертвований на реконструкцию

Пожар в апреле нанес существенный урон готической архитектуре собора Парижской Богоматери, поэтому в приходе приняли решение не проводить в этом году праздничное богослужение в его стенах.

В архиепархии надеются на то, что обещанные 900 миллионов евро пожертвований на восстановление исторического памятника будут собраны. Однако процесс сбора денег предполагается долгим и продлится не менее шести лет.