Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал о нападении оппозиционеров на одну из воинских частей на юге страны. По его словам, военнослужащие смогли вовремя среагировать на угрозу, однако один солдат получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб.
Позже громкое заявление сделал и министр информации и коммуникаций республики Хорхе Родригес. По его словам, оппозиционеры могли совершить дерзкое нападение на режимный объект при иностранной поддержке. По мнению Родригеса, оказать поддержку оппозиционным силам могли власти Перу.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.