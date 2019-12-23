Оппозиционеры напали на воинскую часть в Венесуэле

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал о нападении оппозиционеров на одну из воинских частей на юге страны. По его словам, военнослужащие смогли вовремя среагировать на угрозу, однако один солдат получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб.

Позже громкое заявление сделал и министр информации и коммуникаций республики Хорхе Родригес. По его словам, оппозиционеры могли совершить дерзкое нападение на режимный объект при иностранной поддержке. По мнению Родригеса, оказать поддержку оппозиционным силам могли власти Перу.