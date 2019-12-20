Трамп ответил изданию, призывающему отстранить его от должности

Президент США Дональд Трамп не оставил без внимания заявление издания Christianity Today, которое считает, что он "растерян и сконфужен" и должен покинуть Белый дом.

Трамп назвал журнал "очень левым" и утверждает, что он, как президент, сделал больше для евангелистов, чем все предыдущие руководители страны.

"Христианство сегодня предпочитает иметь радикального левого неверующего, который хочет взять вашу религию и ваши пушки, чем Дональда Трампа в качестве вашего президента", — написал Трамп в Twitter.

Президент напомнил авторам статьи об их неосведомленности

Американский президент был разгневан статьей журнала, в которой евангелисты заявили, что он нарушил не только Конституцию, но и поступил аморально.

"Президент Соединенных Штатов попытался использовать свою политическую власть для принуждения иностранного лидера к преследованию и дискредитации одного из политических оппонентов президента", — говорится в редакционной статье.

На что Трамп написал в социальной сети, что они понятия не имеют, о чем рассуждают, так как не знакомы с расшифровкой того телефонного звонка украинскому президенту, который фигурирует в процессе об импичменте.