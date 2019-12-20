Американские христиане выступают за импичмент своего президента

Ведущее американское евангелическое издание Christianity Today заявило, что президент Дональд Трамп "морально потерян и запутан" и должен быть отстранен от должности.

Заявление было сделано через день после того, как Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.

Сотрудники издания в ультимативной форме проинформировали читателей о том, что больше не могут стоять в стороне, и должны высказать свою точку зрения об импичменте Трампа.

"Президент Соединенных Штатов попытался использовать свою политическую власть для принуждения иностранного лидера к преследованию и дискредитации одного из политических оппонентов президента. Это нарушении Конституции и глубоко аморально", — отмечают в редакционной статье. Евангелисты сравнили Трампа с Клинтоном

При изложении своей позиции издание сослалось на ту же самую позицию, которую оно заняло в отношении импичмента бывшего президента Билла Клинтона, когда призывало к его отстранению.

"К сожалению, слова, которые мы применили к господину Клинтону 20 лет назад, почти идеально подходят к нашему нынешнему президенту", — говорится в редакционной статье.

Christianity Today рекомендовало также многим евангелистам, которые продолжают поддерживать Трампа, несмотря на его испорченную репутацию, помнить кому они служат.