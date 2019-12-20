Ведущее американское евангелическое издание Christianity Today заявило, что президент Дональд Трамп "морально потерян и запутан" и должен быть отстранен от должности.
Заявление было сделано через день после того, как Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.
Сотрудники издания в ультимативной форме проинформировали читателей о том, что больше не могут стоять в стороне, и должны высказать свою точку зрения об импичменте Трампа.
"Президент Соединенных Штатов попытался использовать свою политическую власть для принуждения иностранного лидера к преследованию и дискредитации одного из политических оппонентов президента. Это нарушении Конституции и глубоко аморально", — отмечают в редакционной статье.
Евангелисты сравнили Трампа с Клинтоном
При изложении своей позиции издание сослалось на ту же самую позицию, которую оно заняло в отношении импичмента бывшего президента Билла Клинтона, когда призывало к его отстранению.
"К сожалению, слова, которые мы применили к господину Клинтону 20 лет назад, почти идеально подходят к нашему нынешнему президенту", — говорится в редакционной статье.
Christianity Today рекомендовало также многим евангелистам, которые продолжают поддерживать Трампа, несмотря на его испорченную репутацию, помнить кому они служат.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.