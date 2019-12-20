Американские СМИ, которые обвиняют президента Дональда Трампа в тысячах ложных или вводящих в заблуждение утверждений, виновны в том же самом преступлении, и во многих случаях являются еще худшими преступниками, считает американский журналист Кевин Баррет.
"Если бы мы подсчитывали ложь популярных СМИ, то, вполне возможно, что в них сказалось бы гораздо больше лжи, чем во всех высказываниях Трампа", — сказал Барретт.
Журналисты посчитали сколько раз солгал президент
По подсчетам американских СМИ, Трамп сделал больше ложных и вводящих в заблуждение утверждений в 2019 году, чем в 2017 и 2018 годах вместе взятых.
"По состоянию на 10 декабря 2019 года, Трамп сделал 7,725 ложных или вводящих в заблуждение утверждений в этом году",-сообщил The Washington Post.
The Post отметил, что многие из недавних лживых заявлений Трампа были связаны с его июльским телефонным звонком с президентом Украины, который сейчас находится в центре импичмента против него.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.