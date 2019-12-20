Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп

Американские СМИ, которые обвиняют президента Дональда Трампа в тысячах ложных или вводящих в заблуждение утверждений, виновны в том же самом преступлении, и во многих случаях являются еще худшими преступниками, считает американский журналист Кевин Баррет.

"Если бы мы подсчитывали ложь популярных СМИ, то, вполне возможно, что в них сказалось бы гораздо больше лжи, чем во всех высказываниях Трампа", — сказал Барретт. Журналисты посчитали сколько раз солгал президент

По подсчетам американских СМИ, Трамп сделал больше ложных и вводящих в заблуждение утверждений в 2019 году, чем в 2017 и 2018 годах вместе взятых.

"По состоянию на 10 декабря 2019 года, Трамп сделал 7,725 ложных или вводящих в заблуждение утверждений в этом году",-сообщил The Washington Post.

The Post отметил, что многие из недавних лживых заявлений Трампа были связаны с его июльским телефонным звонком с президентом Украины, который сейчас находится в центре импичмента против него.