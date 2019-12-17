Все утверждения Трампа посчитали и припомнили ему

Президент США Дональд Трамп сделал больше ложных и вводящих в заблуждение утверждений в 2019 году, чем в 2017 и 2018 годах вместе взятых, заявили американские СМИ.

"К 10 декабря 2019 года, Трамп уже 7,725 раз солгал или ввел в заблуждение своими утверждениями",-сообщают в издании The Washington Post.

В 2017 году у Трампа было 1,999 таких заявлений, а в 2018 году - 5,689. В общей сложности за два года американский президент обманул или хотел обмануть 7,688 раз.

Американские журналисты не забыли посчитать и Зеленского

The Post отметил, что многие из недавних ложных или вводящих в заблуждение заявлений Трампа были связаны с его июльским телефонным разговором с президентом Украины.

Издание отмечает, что 25 июля Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и призвал его начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Трамп утверждал более 60 раз, как подсчитали в издании, что жалоба осведомителя о телефонном звонке Зеленскому была неточной и, что он не сделал ничего плохого.

Американские журналисты уверены и в том, что Трамп 80 раз назвал свой телефонный звонок "идеальным". Однако в The Washington Post и это заявление назвали ложным или вводящим в заблуждение.