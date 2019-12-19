Иранская столица Тегеран и другие крупные города по всей стране готовятся к неделе "загрязненных дней".
Как сообщает официальное агентство IRNA дебаты о причинах возникновения смога происходят в стране давно, и речь идет, прежде всего о топливе, на котором работает транспорт.
Правительство заявляет, что бензин в автомобилях соответствует европейским и международным стандартам защиты окружающей среды, однако сильный смог периодически наступает на иранские города.
Власти закрывают школы и учреждения, и рекомендуют детям и пожилым людям оставаться в помещениях.
В Министерстве нефти утверждают, что основная часть бензина, производимого в стране Евро - IV класса и содержит очень низкий уровень серы.
Высококачественный бензин класса Euro - IV доступен в 18 крупных городах, в том числе в восьми мегаполисах, назначенных правительством исключительно для потребления топлива, которое должно соответствовать самым высоким экологическим стандартам.
Иран, некогда крупный импортер бензина, в настоящее время производит более 100 миллионов литров этого топлива в день.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.