В Иране не могут определить причину смога, накрывающего города

Иранская столица Тегеран и другие крупные города по всей стране готовятся к неделе "загрязненных дней".

Как сообщает официальное агентство IRNA дебаты о причинах возникновения смога происходят в стране давно, и речь идет, прежде всего о топливе, на котором работает транспорт.

Правительство заявляет, что бензин в автомобилях соответствует европейским и международным стандартам защиты окружающей среды, однако сильный смог периодически наступает на иранские города.

Власти закрывают школы и учреждения, и рекомендуют детям и пожилым людям оставаться в помещениях.

В Министерстве нефти утверждают, что основная часть бензина, производимого в стране Евро - IV класса и содержит очень низкий уровень серы.

Высококачественный бензин класса Euro - IV доступен в 18 крупных городах, в том числе в восьми мегаполисах, назначенных правительством исключительно для потребления топлива, которое должно соответствовать самым высоким экологическим стандартам.

Иран, некогда крупный импортер бензина, в настоящее время производит более 100 миллионов литров этого топлива в день.