Глава Пентагона потребовал соблюдать право США на самооборону в Ираке

Министр обороны США Марк Эспер, спустя годы после американского вторжения в Ирак, заявил о необходимости соблюдения американского права на самооборону в этой стране.

Эспер потребовал от иракских властей обезопасить американские военные базы от налетов на них вооруженных группировок.

"Мы нуждаемся в помощи властей Ирака с точки зрения контроля над ситуацией безопасности в регионе, но мы также по-прежнему сохраняем наше право на самооборону, и мы будем его осуществлять", — сказал Эспер.

Не предоставляя никаких доказательств, он выразил уверенность в том, что в данной ситуации виновен Иран, который поддерживает группировки, нападающие на военные базы США в Ираке.

"Я подозреваю, что Иран стоит за этими нападениями, так же, как он стоит за многими пагубными действиями по всему региону, но это трудно определить", — заявил глав Пентагона.

Ирак предупреждает США об угрозе своему суверенитету

На встрече с американским министром обороны премьер-министр Ирака Абдель Махди заявил, что односторонние действия США могут иметь негативные последствия, которые будет трудно контролировать, и которые могут поставить под угрозу суверенитет Ирака.

Известно, что США при поддержке Великобритании вторглись в Ирак в 2003 году под предлогом того, что бывший режим Саддама Хусейна обладал оружием массового уничтожения.

Оружие в стране так и не было найдено, но американское вторжение привело к многолетнему военному противостоянию в Ираке.