США заподозрили китайских дипломатов в шпионаже

Впервые за более чем 30 лет Соединенные Штаты выслали китайских дипломатов по подозрению в шпионаже, сообщает The New York Times.

По крайней мере, один из дипломатов, предположительно, был офицером разведки, действующим под прикрытием, пишет издание.

The Times сообщила, что инцидент произошел еще в сентябре, но ни Вашингтон, ни Пекин не предали его огласке. Тогда китайские дипломаты в сопровождении своих жен были замечены на базе специальных операций неподалеку от Норфолка, в штате Вирджиния.

Как пишет газета, китайские чиновники пытались проникнуть на базу, не обращая внимания на запрет военных. Пришлось блокировать им путь пожарными машинами.

США ответили на ограничения для своих дипломатов в Пекине

Спустя несколько недель после инцидента Госдепартамент ввел ограничения на деятельность китайских дипломатов, что, по словам его представителей, стало ответом на многолетние правила Пекина, ограничивающие передвижения американских дипломатов.

В администрации Трампа обеспокоены тем, что "Китай расширяет свои шпионские усилия в Соединенных Штатах, поскольку две страны все больше замыкаются в геополитическом и экономическом соперничестве".

Представители американской разведки говорят, что Китай представляет большую угрозу для шпионажа, чем любая другая страна.