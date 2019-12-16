Впервые за более чем 30 лет Соединенные Штаты выслали китайских дипломатов по подозрению в шпионаже, сообщает The New York Times.
По крайней мере, один из дипломатов, предположительно, был офицером разведки, действующим под прикрытием, пишет издание.
The Times сообщила, что инцидент произошел еще в сентябре, но ни Вашингтон, ни Пекин не предали его огласке. Тогда китайские дипломаты в сопровождении своих жен были замечены на базе специальных операций неподалеку от Норфолка, в штате Вирджиния.
Как пишет газета, китайские чиновники пытались проникнуть на базу, не обращая внимания на запрет военных. Пришлось блокировать им путь пожарными машинами.
Спустя несколько недель после инцидента Госдепартамент ввел ограничения на деятельность китайских дипломатов, что, по словам его представителей, стало ответом на многолетние правила Пекина, ограничивающие передвижения американских дипломатов.
В администрации Трампа обеспокоены тем, что "Китай расширяет свои шпионские усилия в Соединенных Штатах, поскольку две страны все больше замыкаются в геополитическом и экономическом соперничестве".
Представители американской разведки говорят, что Китай представляет большую угрозу для шпионажа, чем любая другая страна.
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