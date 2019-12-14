Казахстанский бодибилдер захотел жениться на резиновой кукле

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко уже восемь месяцев встречается с резиновой куклой. Недавно у "пары" произошло памятное событие. Мужчина предложил кукле пожениться. По его словам, она согласилась. Примечательно, что никто не знает, как это могло произойти.

Толочко даже рассказал о том, как он "познакомился" со своей избранницей. Он встретил ее в баре, где она работала официанткой. Бодибилдер утверждает, что защитил ее от клиента, который приставал к ней. Сейчас "пара" активно участвует в различных публичных мероприятиях. Есть и другой интересный факт. Кукла больше не работает официанткой, теперь она ведет свой блог в Istagram, на который подписаны 66 тысяч человек.