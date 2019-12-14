Песков подтвердил разговоры на повышенных тонах в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в Париже во время переговоров были попытки перейти на повышенные тона. Но, несмотря на это, в целом встреча была "рабочая", - пояснил пресс-секретарь.

Ранее эту информацию подтвердил замглавы МИД России Андрей Руденко. Дипломат подчеркнул, что украинская сторона пыталась изменить пункты минских соглашений, однако российская делегация не позволила этого сделать. Руденко отметил, что этого удалось добиться благодаря "твердости" президента России Владимира Путина.

Свой комментарий относительно реплики главы МВД Украины Арсена Авакова дал и помощник президента РФ Владислав Сурков. По его словам, не стоит верить человеку, который не присутствовал на переговорах, а также был пьяным.