На Украине почувствовали угрозу экономике без транзита газа

Глава украинского Нацбанка Яков Смолий высказал предположение о том, что в случае возможного прекращения транзита российского газа через Украину, стабильность экономики страны окажется под угрозой.

Финансист среди украинских глобальных проблем назвал также эскалацию конфликта в Донбассе, новые торговые ограничения со российской сторон, торговые войны и "повышение турбулентности на мировых финансовых рынках".

Известно, что газовый российско-украинский контракт истекает в конце года. Украина настаивает на долгосрочном контракте, а Россия считает, что уместно продлить соглашение только на год.

Напомним, в рамках "нормандского саммита" российская и украинская стороны приняли решение продолжать переговоры о поставках газа .

В будущем году Россия планирует запустить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины. При этом российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не собирается прекращать транзит газа через Украину.