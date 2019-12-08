"Чуда не будет": украинцев предупредили о "послевкусии" саммита

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель предупредила украинский народ о "послевкусии разочарования" после саммита "нормандской четверки". По ее словам, 10 декабря украинцам не стоит ожидать окончания войны на юго-востоке страны.

Мендель утверждает, что сейчас в обществе преобладают "завышенные ожидания" от встречи лидеров "нормандского формата". Это может привести к тому, что народ Украины почувствует "послевкусие разочарования", когда 10 декабря ничего не изменится.

Представитель президента указала на то, что встреча лидеров Германии, Франции, России и Украины - это первый шаг к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Мендель даже вспомнила народную мудрость: "Пока дипломаты говорят - пушки молчат", и отметила важность диалога.

По словам пресс-секретаря Зеленского, украинский лидер едет в Париж с "очень сильной позицией" и поддержкой. Она указала на то, что у Киева есть сильные союзники: США, Великобритания, Германия и Франция.