"Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" — так будет называться акция, которая пройдет в форме шествия с материковой Украины на Крымский полуостров.
Об этом сообщил Рефат Чубаров, лидер запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.
"На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой", — заявил Чубаров.
Организаторы акции называют ее целью помощь ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и другим международным структурам осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и обеспечить тем самым соблюдение прав крымских татар, украинцев и всех граждан Украины на полуострове, пояснил лидер, запрещенной в России организации.
Он предположил, что Международным организациям, возможно, не хватает для решения этих вопросов определенной воли.
Организация обратится к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН, депутатам Европарламента и участникам других структур, которые "голосовали за очень правильные и верные решения".
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