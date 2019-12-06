Украина готовит протестный марш на Крым

"Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" — так будет называться акция, которая пройдет в форме шествия с материковой Украины на Крымский полуостров.

Об этом сообщил Рефат Чубаров, лидер запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.

"На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой", — заявил Чубаров.

Организаторы акции называют ее целью помощь ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и другим международным структурам осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и обеспечить тем самым соблюдение прав крымских татар, украинцев и всех граждан Украины на полуострове, пояснил лидер, запрещенной в России организации.

Он предположил, что Международным организациям, возможно, не хватает для решения этих вопросов определенной воли.

Организация обратится к иностранным государствам, судьям Международного суда ООН, депутатам Европарламента и участникам других структур, которые "голосовали за очень правильные и верные решения".