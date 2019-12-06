Парламентская ассамблея Совета Европы в своем официальном заявлении отметила, что "не обязана отказывать в признании полномочий российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах".
По данным ТАСС, инициаторы хотели добиться признания парламентских выборов в РФ недействительными на том основании, что в них участвовали жители Крыма. В результате, были бы поставлены под сомнение легитимность российской делегации в ПАСЕ и ее полномочия.
"Эксперты Венецианской комиссии в области конституционного права пришли к выводу, что, хотя в соответствии с международным правом существует четкое обязательство для всех государств и международных организаций, не признавать прямо или косвенно аннексию, это вовсе не накладывает на Парламентскую ассамблею Совета Европы обязательство отказывать в признании полномочий делегации аннексирующего государства", — говорится в заявлении ПАСЕ.
Комиссия подготовила доклад по запросу регламентного комитета ассамблеи в контексте оспаривания полномочий российской делегации по процедурным основаниям.
Российская делегация заявила, что потребует усложнить процесс введения санкций в ПАСЕ, чтобы снять риски различного рода дискриминаций.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.