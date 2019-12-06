ПАСЕ постановила не отказывать в полномочиях российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы в своем официальном заявлении отметила, что "не обязана отказывать в признании полномочий российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах".

По данным ТАСС, инициаторы хотели добиться признания парламентских выборов в РФ недействительными на том основании, что в них участвовали жители Крыма. В результате, были бы поставлены под сомнение легитимность российской делегации в ПАСЕ и ее полномочия.

"Эксперты Венецианской комиссии в области конституционного права пришли к выводу, что, хотя в соответствии с международным правом существует четкое обязательство для всех государств и международных организаций, не признавать прямо или косвенно аннексию, это вовсе не накладывает на Парламентскую ассамблею Совета Европы обязательство отказывать в признании полномочий делегации аннексирующего государства", — говорится в заявлении ПАСЕ.

Комиссия подготовила доклад по запросу регламентного комитета ассамблеи в контексте оспаривания полномочий российской делегации по процедурным основаниям.

Российская делегация заявила, что потребует усложнить процесс введения санкций в ПАСЕ, чтобы снять риски различного рода дискриминаций.