Россия и Китай объединяются против США

Растущее сотрудничество двух стран в области безопасности может перерасти в военный союз, отмечает старейшая газета Гонконга South Qin Morning Post.

Все более тесные связи между двумя странами создаются и благодаря тому, что для них существует общий враг - США, считает автор статьи.

Вот почему отношения России и Китая выходят за рамки более широких экономических связей и распространяются также на сотрудничество в области безопасности, и, по словам экспертов, в итоге они могут перерасти в некую форму военного союза.

"Соединенные Штаты и некоторые другие западные страны все активнее вмешиваются во внутренние дела Китая и России, угрожают суверенной безопасности двух стран и препятствуют их экономическому и социальному развитию", — сказал президент Си Цзиньпин. Он добавил, что страны должны сотрудничать ради "защиты своих основных интересов и общей безопасности двух стран, а также сохранения мира и стабильности в регионе и мире".

Китай и Россия, напоминает издание, вступили в "новую эру" двусторонних отношений. Сотрудничество будет охватывать многие секторы и отрасли, включая энергетику, торговлю, технологии, дипломатию и оборону.

"И Москва, и Пекин видят в Соединенных Штатах своего общего противника, сверхдержаву, чье военное превосходство угрожает России и Китаю. Так что это их естественная реакция — объединиться, чтобы противостоять этой потенциальной угрозе со стороны США", — приводит газета слова китайского лидера.