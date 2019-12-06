Растущее сотрудничество двух стран в области безопасности может перерасти в военный союз, отмечает старейшая газета Гонконга South Qin Morning Post.
Все более тесные связи между двумя странами создаются и благодаря тому, что для них существует общий враг - США, считает автор статьи.
Вот почему отношения России и Китая выходят за рамки более широких экономических связей и распространяются также на сотрудничество в области безопасности, и, по словам экспертов, в итоге они могут перерасти в некую форму военного союза.
"Соединенные Штаты и некоторые другие западные страны все активнее вмешиваются во внутренние дела Китая и России, угрожают суверенной безопасности двух стран и препятствуют их экономическому и социальному развитию", — сказал президент Си Цзиньпин. Он добавил, что страны должны сотрудничать ради "защиты своих основных интересов и общей безопасности двух стран, а также сохранения мира и стабильности в регионе и мире".
Китай и Россия, напоминает издание, вступили в "новую эру" двусторонних отношений. Сотрудничество будет охватывать многие секторы и отрасли, включая энергетику, торговлю, технологии, дипломатию и оборону.
"И Москва, и Пекин видят в Соединенных Штатах своего общего противника, сверхдержаву, чье военное превосходство угрожает России и Китаю. Так что это их естественная реакция — объединиться, чтобы противостоять этой потенциальной угрозе со стороны США", — приводит газета слова китайского лидера.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.