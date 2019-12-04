За период нахождения в составе Украины Крыму и Севастополю был нанесен огромный ущерб, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
"Республика Крым и Севастополь находились в составе Украины, где вопросы, требующие решения длительное время, на протяжении длительного периода просто оставались нерешаемыми", — .
Как считает председатель ГД РФ, территория, которая должна была процветать, оказалась разоренной. И только сейчас становится ясно, что в Крыму происходило с правами граждан, с развитием инфраструктуры и с социально-общественной сферой.
"Вот вам итог правления тех, кто думал о себе, а не о людях", — заключил спикер Госдумы.
Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.