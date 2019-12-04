Володин: Крым после нахождения в составе Украины оказался разоренным

За период нахождения в составе Украины Крыму и Севастополю был нанесен огромный ущерб, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Республика Крым и Севастополь находились в составе Украины, где вопросы, требующие решения длительное время, на протяжении длительного периода просто оставались нерешаемыми", — .

Как считает председатель ГД РФ, территория, которая должна была процветать, оказалась разоренной. И только сейчас становится ясно, что в Крыму происходило с правами граждан, с развитием инфраструктуры и с социально-общественной сферой.

"Вот вам итог правления тех, кто думал о себе, а не о людях", — заключил спикер Госдумы.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".