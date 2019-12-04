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Источник Правда.Ру

Россия и Монголия договорились о новом проекте "Газпрома"

Мир

Для строительства второго газопровода из Сибири в Китай выбран маршрут, проходящий через территорию Монголии, а не через Алтай. О начале работ объявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

"Я понимаю, что сегодня дан старт началу этого проекта", — сказал он, отметив при этом, что рад поддержке со стороны России именно этого маршрута. Затем Хурэлсух провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев, не комментируя данное событие, рассказал о том, что стороны договорились о новых инвестиционных проектах и обсудили текущие.

Известно, что во время строительства газопровода "Сила Сибири" стороны обсуждали и второй маршрут, который обозначили, как "Сила Сибири-2". Предполагалось, что он пройдет через Алтай, объем его поставок составит до 30 миллиардов кубометров. Вариант с газопроводом через Монголию считается альтернативой алтайскому, но до последнего времени он не был приоритетным.

Монголия много лет предлагала России провести газопровод через свою территорию, но впервые о реальности такого строительства российский президент объявил в сентябре этого года. Владимир Путин предложил руководству "Газпрома" продумать вариант такого маршрута. Стоит отметить, что в последнее время китайские партнеры также склоняются к подобному транзитному маршруту.

Темы газпром монголия сила сибири ухнаагийн хурэлсух
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