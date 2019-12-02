Украина готова принять прямые поставки российского газа

как считает глава Минэнерго Украины Алексей Оржель, "Газпром" может оплатить долг перед "Нафтогазом", возникший в результате решения Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.

Оржель заверяет, что стороны в ближайшее время начнут согласование условий таких поставок.

Также он заметил, что отзыв исков против российской компании из международных арбитражей возможен только в случае подписания нового контракта на транзит. Если же стороны договориться не смогут, то "это означает определенные дальнейшие шаги по взысканиям по этим арбитражам".

Глава украинского Минэнерго заявил, что если транзит сохранится после 1 января 2020 года, то претензии Киева к возможным убыткам либо лишатся оснований, либо существенно снизятся.

Ранее в Киеве уже заявили, что готовы к возврату долга, приблизившегося к трем миллиардам долларов, газом. В совокупности претензии Украины к "Газпрому" достигли 22 миллиардов долларов.