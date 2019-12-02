Зеленский заявил о наличии у него "плана Б" по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что у него есть "план Б" по Донбассу. Он отказался рассказать детали своей задумки, поскольку считает, что основной "план А" сработает.

"Хочу уточнить одну вещь, мой "план Б" не предусматривает заморозку конфликта в таком виде, как он находится сейчас. О самом плане ничего не могу сказать. Я почти уверен, что "план А" сработает", - пояснил Зеленский.

Ранее президент Украины отказался исполнять минские соглашения в вопросе проведения выборов. Он утверждает, что выборы в Донбассе должны пройти после того, как Украине вернут контроль над украинско-российской границей.