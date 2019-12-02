Наркокартель пытался захватить город в Мексике

Мексиканские власти объявили войну наркокартелям из-за нападение членов одной из банд на город вблизи американского штата Техас. Спустя час преступников удалось ликвидировать, однако они успели убить 20 человек. Еще одна группа боевиков напала на администрацию города, была уничтожена с помощью военных вертолетов.

Примечательно, что некоторые преступники были одеты в военную форму. Члены наркокартеля пытались захватить город с населением около трех тысяч человек. Они врывались в органы местного самоуправления, полицию и экстренные службы. Сейчас нападение отражено, в городе остаются федеральные силы безопасности, чтобы поддерживать общественный порядок.