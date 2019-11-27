Украинские власти обвинили в нежелании устанавливать мир в Донбассе

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, заявил, что украинские власти не желают даже слушать предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Медведчук отметил, что депутаты Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы" предложили внести изменения в закон об особом статусе Донбасса, которые приблизили бы страну к мирному урегулированию конфликта.

"У нас есть мирный план и концепция. Этот мирный план, он не просто написан, он согласовывался и в Донецке, и в Луганске, и в Москве, но его же читать не хотят, слушать его не хотят", — сказал глава политсовета партии.

При этом он заявил, что предстоящая встреча глав России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате" будет посвящена именно вопросу принятия Киевом закона об особом статусе Донбасса. Медведчук выразил надежду на то, что переговоры могут привести к прекращению боевых действий и к установлению мира на Украине.