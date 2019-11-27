Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, заявил, что украинские власти не желают даже слушать предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Медведчук отметил, что депутаты Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы" предложили внести изменения в закон об особом статусе Донбасса, которые приблизили бы страну к мирному урегулированию конфликта.
"У нас есть мирный план и концепция. Этот мирный план, он не просто написан, он согласовывался и в Донецке, и в Луганске, и в Москве, но его же читать не хотят, слушать его не хотят", — сказал глава политсовета партии.
При этом он заявил, что предстоящая встреча глав России, Германии, Франции и Украины в "нормандском формате" будет посвящена именно вопросу принятия Киевом закона об особом статусе Донбасса. Медведчук выразил надежду на то, что переговоры могут привести к прекращению боевых действий и к установлению мира на Украине.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.