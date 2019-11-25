Лукашенко: Белоруссия заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Стокгольм и Хельсинки являются для Белоруссии образцом хозяйствования.

В связи с этим Минск планирует развивать сотрудничество с этими странами и передачу иностранного опыта.

Белоруссию очень интересует передовой опыт стран Евросоюза и она стремится завершить процесс создания единой договорно-правовой базы, что даст возможность регулярно проводить миссии в страны-партнеры и разрабатывать новые проекты.

Стоит напомнить, что РФ и Белоруссия активно взаимодействуют в вопросах интеграции. Известно, что в текущем году прошло самое большое количество встреч президентов России и Белоруссии, а также премьер-министров.