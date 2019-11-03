Самолет японского премьера загорелся на пути в Таиланд

Небольшое возгорание произошло в салоне самолета, где находился премьер-министр Японии Синдзо Абэ и остальные члены японской делегации. Об инциденте сообщило агентство Kyodo. Самолет с японскими чиновниками следовал в Бангкок, где на 2 ноября намечено открытие саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По сведениям агентства, источником возгорания стал духовой шкаф, который используют для разогрева еды. Пожар быстро ликвидировали, никто из пассажиров не пострадал. Члены делегации продолжили следовать на открытие саммита в Таиланд.