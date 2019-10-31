Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Волна ненависти и крови: протесты в Ираке продолжаются

Мир print

В Ираке продолжаются массовые протесты. За минувшую неделю жертвами беспорядков стали 100 человек, пострадали еще 5,5 тысяч граждан.

Такие данные привела Высшая комиссия по правам человека, передает сегодня иракский информационный портал Baghdad al-Youm.

В сообщении особо отмечается, что только в среду в Багдаде в столкновениях были убиты два человека, еще 175 получили ранения.

"В результате столкновений между силами безопасности и демонстрантами, а также беспорядков у штаб-квартир различных партий, когда в ход пускались чрезмерная сила, слезоточивый газ, дубинки и камни, погибли 100 человек и ранены 5,5 тыс. человек", — цитирует Baghdad al-Youm заявление комиссии. Также из опубликованного документа следует, что были арестованы 399 человек, освобождены 343 из ранее задержанных, ущерб нанесен 98 государственным, а также частным объектам.

В последние два дня в иракской столице и провинциях "отмечается рост числа демонстрантов, к которым присоединились профсоюзы, студенчество, сотрудники госучреждений, а также различных ассоциаций", следует из данных комиссии.

Напомним, что антиправительственные выступления в ряде регионов Ирака начались еще 1 октября. Протестующие выступают против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. Очень быстро мирные акции переросли в погромы и ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими с требованием к руководству страны уйти в отставку.

Фото: twitter (c)JoshuaPotash

 

Темы ирак протесты комиссия по правам человека антиправительственные выступления
Актуальная аналитика
Формула небес
Короли жизни, победившие смерть - Астрология дня
Недвижимость
Неопределенность Brexit все еще влияет на рынок элитной недвижимости Лондона
Здоровье и профилактика
Пять основных мер профилактики колоректального рака
Новости Все >
Запрет политрекламы в Twitter расколол американских политиков
Волна ненависти и крови: протесты в Ираке продолжаются
Шатунов подал в суд на правообладателей песен "Ласкового мая"
Какие нововведения ждут россиян с 1 ноября
Школьница из Липецкой области заказала убийство отца и мачехи
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в семь раз
Россия готова поставлять газ Украине дешевле, чем она берет сейчас
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2020 году
Саммит АТЭС в Чили был отменен президентом страны из-за протестов
Британская армия уничтожила условные "российские танки" в Солсбери
Последние материалы
Волна ненависти и крови: протесты в Ираке продолжаются
Шатунов подал в суд на правообладателей песен "Ласкового мая"
Какие нововведения ждут россиян с 1 ноября
Школьница из Липецкой области заказала убийство отца и мачехи
Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти в семь раз
Россия готова поставлять газ Украине дешевле, чем она берет сейчас
Короли жизни, победившие смерть - Астрология дня
Неопределенность Brexit все еще влияет на рынок элитной недвижимости Лондона
Пять основных мер профилактики колоректального рака
Как сэкономить на покупке квартиры
Популярное
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Мир. Новости мира
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Авто
Для чего на машине сзади весит маленькое ведерко?
Соломон Соловьев Короли жизни, победившие смерть - Астрология дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии Любовь Степушова Игорь Буккер Как трудно быть фантастом Игорь Буккер
Комментарии
Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии
Британская армия уничтожила условные "российские танки" в Солсбери
Три причины плохого состояния муниципальных дорог в России
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Ректор ВШЭ оценил слова преподавателя об "убогом" русском языке
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Эксперты предсказывают рост социальных протестов в России
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
НАТО обозначил Су-57 кодовым словом "Уголовник"
Россияне даже не надеются выжить на пенсию
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
НАТО обозначил Су-57 кодовым словом "Уголовник"
Россияне даже не надеются выжить на пенсию
Британская армия уничтожила условные "российские танки" в Солсбери
Россияне даже не надеются выжить на пенсию
Зеленский рассказал, как он будет "реинтегрировать" Донбасс
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Британская армия уничтожила условные "российские танки" в Солсбери
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ