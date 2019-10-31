Волна ненависти и крови: протесты в Ираке продолжаются

В Ираке продолжаются массовые протесты. За минувшую неделю жертвами беспорядков стали 100 человек, пострадали еще 5,5 тысяч граждан.

Такие данные привела Высшая комиссия по правам человека, передает сегодня иракский информационный портал Baghdad al-Youm.

В сообщении особо отмечается, что только в среду в Багдаде в столкновениях были убиты два человека, еще 175 получили ранения.

"В результате столкновений между силами безопасности и демонстрантами, а также беспорядков у штаб-квартир различных партий, когда в ход пускались чрезмерная сила, слезоточивый газ, дубинки и камни, погибли 100 человек и ранены 5,5 тыс. человек", — цитирует Baghdad al-Youm заявление комиссии. Также из опубликованного документа следует, что были арестованы 399 человек, освобождены 343 из ранее задержанных, ущерб нанесен 98 государственным, а также частным объектам.

В последние два дня в иракской столице и провинциях "отмечается рост числа демонстрантов, к которым присоединились профсоюзы, студенчество, сотрудники госучреждений, а также различных ассоциаций", следует из данных комиссии.

Напомним, что антиправительственные выступления в ряде регионов Ирака начались еще 1 октября. Протестующие выступают против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. Очень быстро мирные акции переросли в погромы и ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими с требованием к руководству страны уйти в отставку.

Фото: twitter (c)JoshuaPotash