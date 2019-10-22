В Японии император Нарухито официально вступил на престол

Император Японии Нарухито официально взошел на престол, сообщает ТАСС.

Он сообщил о данном событии в процессе церемонии интронизации.

Император провозгласил, что занял престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме.

Известно, что церемония интронизации состоялась в самом почетном "Сосновом зале" императорского дворца, который расположен в Токио.

Фото: twitter.com

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