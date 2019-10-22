Церемонии по поводу восхождения на престол нового императора Нарухито в Японии начались сегодня рано утром с древнего ритуала.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Японский император Нарухито вошел в святилище верховного божества синтоистов Касикодоро. Перед ним подданные несли священный меч. Считается, что это оружие богиня Солнца вручила первому императору Японии.
Шествие замыкали люди, несущие магатаму — императорскую яшму. Летописи гласят, что это украшение когда-то носила богиня Солнца Аматэрасу Омиками.
В храме император Нарухито объявил богам синтоистского пантеона о своем восшествии на престол.
В прошлый раз подобная церемония состоялась 30 лет назад.
Нарухито совершил поклонение богам еще в двух храмах. После него ритуалы выполнила императрица.
Затем во дворе перед храмом Касикодокоро поклонение богине Аматэрасу Омиками совершили члены императорской семьи и представители трех ветвей власти, включая премьер-министра Синдзо Абэ.
В 13.00 (7.00 мск) в императорском дворце началась главная церемония официального провозглашения императора. На нее приглашено около 2 тысяч гостей, в их числе 400 глав государств и представителей 180 стран.
Среди них короли Нидерландов, Бельгии и Испании, принц Уэльсский Чарльз, зампредседателя КНР Ван Цишань, вице-спикер российского Совета Федерации Ильяс Умаханов, министр транспорта США Элейн Чао и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён.
Вечером во дворце императорская чета даст торжественный прием для иностранных гостей.
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Фото: twitter. com/AFP
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