В Японии проходит цикл церемоний провозглашения нового императора

Церемонии по поводу восхождения на престол нового императора Нарухито в Японии начались сегодня рано утром с древнего ритуала.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Японский император Нарухито вошел в святилище верховного божества синтоистов Касикодоро. Перед ним подданные несли священный меч. Считается, что это оружие богиня Солнца вручила первому императору Японии.

Шествие замыкали люди, несущие магатаму — императорскую яшму. Летописи гласят, что это украшение когда-то носила богиня Солнца Аматэрасу Омиками.

В храме император Нарухито объявил богам синтоистского пантеона о своем восшествии на престол.

В прошлый раз подобная церемония состоялась 30 лет назад.

Нарухито совершил поклонение богам еще в двух храмах. После него ритуалы выполнила императрица.

Затем во дворе перед храмом Касикодокоро поклонение богине Аматэрасу Омиками совершили члены императорской семьи и представители трех ветвей власти, включая премьер-министра Синдзо Абэ.

В 13.00 (7.00 мск) в императорском дворце началась главная церемония официального провозглашения императора. На нее приглашено около 2 тысяч гостей, в их числе 400 глав государств и представителей 180 стран.

Среди них короли Нидерландов, Бельгии и Испании, принц Уэльсский Чарльз, зампредседателя КНР Ван Цишань, вице-спикер российского Совета Федерации Ильяс Умаханов, министр транспорта США Элейн Чао и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён.

Вечером во дворце императорская чета даст торжественный прием для иностранных гостей.

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Фото: twitter. com/AFP