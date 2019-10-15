Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии

Министерство иностранных дел Китайской народной республики призвало Турцию остановить военную операцию в Сирии.

Об этом в ходе брифинга в Пекине заявил представитель МИД Поднебесной Гэн Шуан, сообщает Reuters.

Турции необходимо свернуть военную операцию и "вернуться на правильный путь", заявил специалист.

Напомним, что главы МИД всех 28 стран Европейского союза ранее также призвали Турцию остановить военную операции в Сирии и вывести войска с ее территорий.

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также потребовал прекратить операцию в Сирии.

Власти Российской Федерации, отметим, придерживаются мнения, что военная операция Турции не соответствует принципу сохранения территориальной целостности Сирийской республики.