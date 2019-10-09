Матвиенко предложила перенести комитеты ООН из США в Европу

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предположила, что в случае продолжения санкционной политики США в отношении делегаций других стран, работу постоянных комитетов ООН можно перенести в Европу. По мнению Матвиенко, для этого идеально подойдут Австрия или Швейцария.

Матвиенко припомнила недавний инцидент, когда десяти членам российской делегации отказали в выдаче виз США для посещения 74-й Генеральной ассамблее ООН. Из-за этого заседание двух постоянных комитетов организации было сорвано, поскольку не был собран кворум. Спикер Совфеда предлагает Организации Объединенных Наций получить гарантии от США, что они не будут саботировать работу комитетов. Если Соединенные Штаты откажутся предоставлять гарантии - необходимо переносить работу комитетов на другие площадки.

По мнению Матвиенко, её инициативу могут поддержать и другие страны.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Госдума предлагала перенести штаб ООН в Швейцарию в 2015 году.

Читайте также:

США являются рекордсменами по нарушению резолюций ООН