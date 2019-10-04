Президент Литвы: враг захватит нас за месяц, но потом прибудет НАТО

Внешний агрессор способен оккупировать Литву в течение месяца.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNN рассказал действующий президент республики Гитанас Науседа.

На высказывание главы государства обратило внимание агентство RuBaltic. ru.

Президент Литвы заявил, что обсуждал с литовскими генералами вопрос сроков оккупации республики в случае гипотетической агрессии врага. Те сообщили Гитанасу Науседе, что противники смогут занять Литву за три-четыре недели.

В таком случае, рассуждает Науседа, союзники Литвы по НАТО успеют прибыть на территорию страны и помочь постсоветской республике в военных действиях.