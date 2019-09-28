Украинские журналисты возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского

Национальный союз журналистов Украины обвинил пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель в некорректном поведении при общении со СМИ и потребовал извинений. Об этом рассказал глава организации Сергей Томиленко.

"Национальный союз журналистов Украины обращается к офису президента и пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли",- сказал он.

Глава Союза подчеркнул, что Мендель неоднократно пыталась препятствовать профессиональной деятельности журналистов. Поведение пресс-секретаря можно объяснить понятным беспокойством чиновников перед неудобными вопросами, однако в таких ситуациях "препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти", заключил Томиленко.

Ранее Юлия Мендель несколько раз оттолкнула украинского журналиста, который на улице пытался задать вопросы Владимиру Зеленскому, а также руководителю его офиса Андрею Богдану. Позднее пресс-секретарь пояснила, что она действовала так ради безопасности президента.