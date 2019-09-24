Минск пригласил наблюдателей из России и Украины на выборы в парламент

ЦИК Белоруссии направила приглашения своим коллегам из России и Украины принять участие в наблюдении за парламентскими выборами.

Об этом представителям средств массовой информации сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, сообщает ТАСС.

Парламентские выборы в Белоруссии пройдут 17 ноября текущего года.

Лидия Ермошина отметила, что Минск пригласил принять участие в наблюдении за выборами в парламент не только Россию и Украину, но и все — кроме Литвы и Эстонии — страны бывшего Советского Союза.