ЦИК Белоруссии направила приглашения своим коллегам из России и Украины принять участие в наблюдении за парламентскими выборами.
Об этом представителям средств массовой информации сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, сообщает ТАСС.
Парламентские выборы в Белоруссии пройдут 17 ноября текущего года.
Лидия Ермошина отметила, что Минск пригласил принять участие в наблюдении за выборами в парламент не только Россию и Украину, но и все — кроме Литвы и Эстонии — страны бывшего Советского Союза.
Что ни говори, но даже закоренелые скептики и атеисты, время от времени заглядывают в гороскоп. Давайте узнаем, какие автомобили подходят тому или иному знаку Зодиака.