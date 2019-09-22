Порошенко уверен, что его не смогут отправить в тюрьму

Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что у нынешнего руководства страны не получится отправить его в тюрьму. Об этом он заявил в эфире "Пятого канала".

По словам политика, он и его политическая сила "никого и ничего" не боятся. "Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики - не первые, кто хотели упрятать Порошенко", - сказал бывший глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что если суд признает его виновным, то такое решение ударит в первую очередь по государству и власти. Политик заявил о своей готовности бороться, поскольку у него есть достаточно механизмов для защиты.

В настоящее время Петр Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел. Его подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации преступных доходов и других преступлениях. При этом официальные обвинения ему до сих пор не предъявлены.