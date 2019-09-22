Министра иностранных дел Ирана Джавад Зариф посчитал "позерством" решение американских властей отправить в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружения. Глава иранского МИД также не исключил возможность военного конфликта на Ближнем востоке в связи с этим.
"Я не думаю, что такое позерство может как-то помочь в решении проблемы", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
При этом министр отметил, что в регионе существует вероятность начала военного конфликта. "Я не уверен, что мы можем избежать войны", - добавил Зариф.
Напомним, в ночь на 14 сентября два саудовских нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco подверглись нападению с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы, однако Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран.
Позднее Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск и средств противовоздушной обороны на Ближний Восток.
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