Иран назвал "позерством" решение США направить войска на Ближний Восток

Министра иностранных дел Ирана Джавад Зариф посчитал "позерством" решение американских властей отправить в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружения. Глава иранского МИД также не исключил возможность военного конфликта на Ближнем востоке в связи с этим.

"Я не думаю, что такое позерство может как-то помочь в решении проблемы", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

При этом министр отметил, что в регионе существует вероятность начала военного конфликта. "Я не уверен, что мы можем избежать войны", - добавил Зариф.

Напомним, в ночь на 14 сентября два саудовских нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco подверглись нападению с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы, однако Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран.

Позднее Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск и средств противовоздушной обороны на Ближний Восток.