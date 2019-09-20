Сотрудники посольства Канады в Гаване могли пострадать в 2017 году от частого использования фумигаторов, а не в результате акустических атак. Об этом сообщает портал Cubadebate со ссылкой на исследование сотрудников канадского Университета Далхаузи.
Специалисты утверждают, что однозначно утверждать о звуковом характере поражения нельзя. Вероятнее всего, канадские дипломаты могли в пять раз чаще применять фумигаторы во избежание распространения вируса Зика, активность которого на Кубе в тот период усилилась.
"Гипотеза, выдвинутая канадской командой, является серьезной попыткой объяснить симптомы дипломатов, о которых сообщается в результате научных исследований, хотя пока преждевременно делать конкретные выводы", - отметили в Центре нейронаук Кубы.
В свою очередь в Министерстве здравоохранения острова заверили, что все средства фумигации, допускаемые для использования на Кубе, соответствуют стандартам безопасности.
Напомним, в 2017 году в результате предполагаемого звукового воздействия в посольстве Канады пострадали 27 человек. Пострадавшие жаловались на резкие головные боли и головокружение. МИД Кубы категорически отрицает причастность Гаваны к инциденту с иностранными дипломатами.
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