Отсутствие прописки больше не помешает призыву в армию

Минобороны придумало способ бороться с «уклонистами» от армии. Теперь им не поможет переезд в другой город.

По новым правилам, разработанным в министерстве обороны, военкоматы начнут ставить на воинский учет не только зарегистрированных в их районе молодых людей, но и всех фактически проживающих.

Соответствующие поправки будут внесены в Положение о воинском учете. В оборонном ведомстве считают, что новые правила, с одной стороны, усложнят жизнь «уклонистам», лишив их основного способа уклонения от службы в армии, а с другой - даст шанс поступить в военный ВУЗ тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.

Ожидается, что поправки вступят в силу в конце нынешнего года.

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Фото: volsk-gid.ru