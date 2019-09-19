Соединенные Штаты Америки отозвали 100 миллион долларов, которые ранее Вашингтон выделил на инфраструктурный энергетический проект Афганистана.
Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство новостей РИА.
Виной этого стала неспособность Кабула прозрачно и ответственно управлять денежными средствами, отметил Помпео.
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