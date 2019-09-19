На Украине выйдут из оборота монеты номиналом в одну, две и пять копеек

1 октября текущего года на Украине монеты номиналом в одну, две и пять копеек будут изъяты из обращения и перестанут быть платежным средством.

Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщает пресс-служба Национального банка постсоветской республики.

Заявление украинского ведомства передает агентство новостей РИА.

Позже, сообщает Нацбанк Украины, из наличного обращения будет также выведена монета номиналом в 25 копеек.

Согласно предоставленной ведомством информации, обменять монеты мелких номиналов жители постсоветской республики смогут в течение ближайших трех лет.