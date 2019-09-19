1 октября текущего года на Украине монеты номиналом в одну, две и пять копеек будут изъяты из обращения и перестанут быть платежным средством.
Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщает пресс-служба Национального банка постсоветской республики.
Заявление украинского ведомства передает агентство новостей РИА.
Позже, сообщает Нацбанк Украины, из наличного обращения будет также выведена монета номиналом в 25 копеек.
Согласно предоставленной ведомством информации, обменять монеты мелких номиналов жители постсоветской республики смогут в течение ближайших трех лет.
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