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Путин поговорил по телефону с главой минобороны Саудовской Аравии

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который занимает пост главы минобороны Саудовской Аравии.

Российский лидер выразил обеспокоенность в связи с недавними атаками дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Эр-Рияда. Владимир Путин подчеркнул, что инцидент должен быть тщательно расследован. Наследный принц и президент России сошлись во мнении, что необходимо поддерживать тесные контакты для стабилизации цен на нефть на мировых рынках.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии приобрести российские комплексы С-400 для защиты НПЗ от атак противника. Путин напомнил, что в свое время Турция и Иран "сделали мудрое решение" и приобрели российские комплексы С-400, чем обезопасили себя от внешней угрозы.

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Темы нпз нефть путин переговоры саудовская аравия министерство обороны
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