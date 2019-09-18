91,5 миллионов жертв: ученые смоделировали последствия ядерной войны

Американские ученые из лаборатории «Наука и глобальная безопасность» в Пристонском университете разработали модель последствий ядерной войны между Россией и НАТО.
Исследование, как объяснили авторы, основано на данных о запасах ядерного оружия, численности войск, оценке смертности у всех сторон конфликта.
Согласно получившегося сценария, при продвижении войск НАТО в Центральной и Восточной Европе Россия сделает предупредительный удар по приграничным территориям Германии и Польши. Альянс в ответ запустит ядерные ракеты, целью которых, вероятнее всего, станет Калининградская область.
Боевые действия быстро перерастут в масштабную ядерную войну. Эксперты подсчитали, что возможное противостояние за несколько часов унесет жизни около 91,5 миллиона человек.
Цель проекта - показать миру, к чему может привести ядерная война в случае ее начала и напомнить о необходимости усилить контроль за смертоносным оружием. Авторы исследования призвали стремиться к полному уничтожению ядерного вооружения.
Напомним, что 12 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил начала ядерной войны. По его словам, США могут стремиться к снижению порога применения ядерного оружия «в практическом плане».
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Фото: yandex.ru
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