Соединенные Штаты возвращаются к концепции "ограниченной ядерной войны" и поэтому планируют отказаться от своих обязательств по соблюдению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.
"Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу", - приводит его слова агентство ТАСС.
В ведомстве добавляют, что все официальные заявления американской администрации призваны оправдать "расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений".
"В Вашингтоне, похоже, не прочь сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату", - заключил Кожин.
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