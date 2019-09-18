На встрече в Париже обсудили деятельность "Белых касок" в Сирии

"Белые каски", контролируемые сирийской оппозицией, регулярно распространяют фейковую информацию о ситуации в Сирии. С таким заявлением выступил на встрече, организованной в Париже Российским православным духовно-культурным центром, Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ.

Во время выступления он представил данные, собранные возглавляемым им российским Фондом исследования проблем демократии.

Григорьев указал, что фотодокументы, регулярно появляющиеся в социальных сетях подтверждают "прямое участие представителей "Белых касок" в боевых действиях на стороне противников Дамаска".

Фонд исследования проблем демократии опросил большое число жителей районов, в которых действуют "Белые каски". "Тщательная проверка всех данных позволила полностью опровергнуть ложную информацию о химических атаках, в проведении которых дезинформаторы систематически обвиняют сирийские власти", - подчеркнул Григорьев.

По его словам, в целях фальсификации химических атак манипуляторы прибегают к прямой подмене. В районы инсценировок свозились тела узников, казненных террористами на подконтрольной им территории. "Часть из них, в том числе женщины и дети, были специально убиты с этой целью".

Кроме того, сотрудники российского фонда собрали большое количество доказательств того, что "Белые каски" причастны к изъятию у больных и раненых внутренних органов. По словам Григорьева, "источники финансирования "Белых касок" не являются тайной. Деятельность манипуляторов финансируется из бюджетов США и Великобритании".

Глава фонда также ответил на многочисленные вопросы участников собрания. "Сведения об изощренных манипуляциях пособников терроризма, которые мы услышали сегодня, трудно найти в западной прессе, - сказал участник встречи, руководитель французской общественной организации "Солидарность с детьми Беслана" Анри-Поль Фалавинья. - Хорошо, что эта важная и исключительно актуальная информация стала теперь достоянием французской общественности".

Фото: oprf.ru