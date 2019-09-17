Путин отправил спецпредставителя на форум Молдовы и России

19 сентября в Кишиневе стартует главное деловое мероприятие по вопросам сотрудничества России и Молдавии — Молдо-российский экономический форум.

В саммите примет участие специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак.

Об этом сообщает официальный сайт Молдо-российского экономического форума.

Отметим, что Дмитрий Козак дважды бывал в Молдавию в этом году — в начале и конце июня. Примечательно, спецпредставитель президента РФ прилетал в постсоветскую республику по личному приглашению ее действующего президента Игоря Додона.

Как сообщается на официальном сайте Молдо-российского экономического форума, глава Молдовы также примет участие в мероприятии.

Участники форума обсудят возможности сотрудничества между Молдавией и регионами Российской Федерации. Речь будет идти не только о наращивании туристического потока и сотрудничестве в агропромышленном комплексе, но и трансфере технологий и, например, обеспечении защиты и развития бизнеса.

Напомним, что отношения между Россией и Молдовой начиная с распада СССР складывались напряженными. Не последнюю роль в натянутых взаимоотношениях Москвы и Кишинева играет Приднестровье — непризнанное государство, стремящееся выйти из состава Молдавии. В 2014 году, например, власти Приднестровской Молдавской Республики обратились к России с просьбой разработать закон, который позволил бы принять самопровозглашенную республику в состав Российской Федерации.

Как отмечают многие политики, дипломатические отношения Москвы и Кишинева стали налаживаться после прихода к власти в Молдавии Игоря Додона. В 2017 году, через несколько месяцев после своего избрания, Додон совершил визит в Россию.

Та поездка не только стала первым зарубежным визитом Додона, но и первым официальным визитом главы Молдовы в Российскую Федерацию за последние девять лет.

Напомним, что действующий президент Молдавии пытается добиться от Москвы скидок на российский газ.

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